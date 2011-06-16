РН "Днепр" стартует с 8 спутниками

Запуск ракеты-носителя «Днепр» с 8 международными спутниками на борту запланирован с пусковой базы «Ясный» (Оренбургская обл. Россия) на 30 июня 2011 г. Об этом сообщили УНИАН в конструкторском бюро «Южное».

В частности, в рамках пуска будет выведен орбиту и украинский спутник зондирования Земли «Сич-2», запуск которого несколько раз переносился с осени 2010 г.

Космический аппарат «Сич-2» был доставлены на базу «Ясный» в начале текущего года. По данным украино-российской компании «Космотранс», являющейся оператором космических пусковых услуг по программе «Днепр», на космодром «Ясный» несколько дней назад прибыли нигерийские спутники NigeriaSat-X и NigeriaSat-2 и наземным вспомогательным оборудованием. В ближайшее время ожидается доставка остальных космических аппаратов.

*** РН «Днепр» выведет на орбиту космические аппараты «Сич-2» и блок перспективной авионики «БПА-2» Государственного космического агентства Украины, нигерийские спутники NigeriaSat-X и NigeriaSat-2, Rasat турецкого института космических исследований «Тубитак Узай», EduSat Римского университета, AprizeSat-5 и AprizeSat-6 американской компании «СпейсКвест».

РН «Днепр» – стратегическая межконтинентальная ракета РС-20, конверсированная в носитель космических аппаратов. Ракета спроектирована и разработана КБ «Южное», изготовлена ГП «Южмаш» в кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

КА «Сич-2» предназначен для решения практических и научных задач регионального и локального уровня по мониторингу кризисных ситуаций, растительных и почвенных покровов суши, создания цифровых карт местности и управления ресурсами.