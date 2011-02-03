Сторонники WikiLeaks атакуют сайты египетского правительства

Группа хакеров "Анонимы" заявила, что начала совершать скоординированные атаки на сайты правительства Египта, передает Associated Press со ссылкой на сообщение одного из "Анонимов" в социальной сети Twitter.

По словам взломщика, от рук хакеров уже пострадали ресурсы Министерства информации Египта, а также правящей Национальной демократической партии.

В декабре 2010 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, хакерами-"Анонимами" была развернута широкомасштабная кампания в интернете против организаций и фирм, мешающих работе WikiLeaks.

Атакам подверглись сайты международных платежных систем MasterCard, PayPal и Visa, которые отказались предоставлять свои услуги ресурсу. Кроме того, от действий сторонников создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пострадал один из крупнейших интернет-магазинов Amazon.

Ранее в Египте был отключен Интернет. Руководители мировых держав резко раскритиковали такой шаг правительства Х.Мубарака. Сейчас работа сети Интернет налажена.