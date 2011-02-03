Сторонники WikiLeaks атакуют сайты египетского правительства
Хакерская группа сделала заявление
Группа хакеров "Анонимы" заявила, что начала совершать скоординированные атаки на сайты правительства Египта, передает Associated Press со ссылкой на сообщение одного из "Анонимов" в социальной сети Twitter.
По словам взломщика, от рук хакеров уже пострадали ресурсы Министерства информации Египта, а также правящей Национальной демократической партии.
В декабре 2010 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, хакерами-"Анонимами" была развернута широкомасштабная кампания в интернете против организаций и фирм, мешающих работе WikiLeaks.
Атакам подверглись сайты международных платежных систем MasterCard, PayPal и Visa, которые отказались предоставлять свои услуги ресурсу. Кроме того, от действий сторонников создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пострадал один из крупнейших интернет-магазинов Amazon.
Ранее в Египте был отключен Интернет. Руководители мировых держав резко раскритиковали такой шаг правительства Х.Мубарака. Сейчас работа сети Интернет налажена.