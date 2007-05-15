Затраты на создание кинотеатра IMAX в среднем выше 3 млн. долл.

Первый в Украине кинотеатр IMAX откроется в ТРЦ «Блокбастер» в декабре 2007 года. Об этом УНИАН сообщили в компании IMAX.

Как указывается в сообщении, в настоящий момент ведутся работы по созданию нового комплекса развлечений «Блокбастер» на Петровке, в котором при участии кинокомпании «Триумф» откроется кинотеатр IMAX. В кинотеатре будут демонстрироваться голливудские блокбастеры с новым качеством изображения и звука IMAX, а также образовательные и развлекательные документальные фильмы IMAX как в формате IMAX 2D, так и IMAX 3D.

Затраты на создание кинотеатра IMAX в среднем обычно выше 3 млн. долл., не считая стоимости земли, и, в зависимости от рынка, операторы рассчитывают окупить свои инвестиции в течение трех лет.

Среди хитов прошлых лет в формате IMAX DMR можно отметить следующие фильмы: «Матрица: Революции», третья и четвертая части фильмов о Гарри Поттере, «Бэтман: Начало», «Человек-паук-2», «Возвращение Супермена», «300 Спартанцев». Сейчас в релизе находится «Человек-паук-3», а в июле 2007 г. к выходу готовится фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса», 20 минут которого будет демонстрироваться в формате IMAX 3D.

По данным компании, открытие второго кинотеатра IMAX в Украине запланировано также совместно с кинокомпанией «Триумф», место еще не определено.

Справка УНИАН. Корпорация IMAX, основанная в 1967 г., один из мировых лидеров в области индустрии развлечений. Специализация IMAX - создание и распространение широкоформатных картин с помощью запатентованных технологий IMAX®, IMAX® 3D и IMAX DMR® . В основе IMAX DMR лежит технология, позволяющая преобразовывать любой 35-мм фильм в формат IMAX с уникальным качеством изображения и звука. По данным на 30-е сентября 2006 г., сеть IMAX состоит из 280 кинотеатров в 40 странах мира.