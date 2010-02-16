Microsoft показала новую версию Windows Mobile

Корпорация Microsoft продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Windows Mobile. Презентация состоялась в понедельник, 15 февраля, на проходящей в Барселоне конференции Mobile World Congress. Операционную систему, получившую название Windows Phone 7 Series, представил генеральный директор Microsoft Стив Балмер.

В официальном пресс-релизе отмечается, что первые мобильные устройства с новой ОС должны поступить в продажу в конце текущего года. Корпорации Microsoft уже удалось получить поддержку таких операторов, как AT&T, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom и многих других, а также целого ряда производителей телефонов, среди которых Samsung, LG, HTC и Sony Ericsson.

По словам представителей компании, в Windows Phone 7 Series будет шесть основных разделов. Каждый из них будет соответствовать определенному виду деятельности пользователя. К примеру, в разделе People будет присутствовать контент из различных социальных сетей, а раздел Pictures позволит делиться фотографиями и видеороликами с другими пользователями.

Также владельцы телефонов с новой операционной системой смогут приобретать официальные приложения и игры в специальном магазине (раздел Marketplace), а также работать с различными документами (раздел Office). Помимо этого в Windows Phone 7 Series будет присутствовать интеграция с сетевым сервисом Xbox Live (раздел Games), а также возможность воспроизводить музыку и видеоролики (раздел Music + Video).

Информация о том, что новую версию Windows Mobile покажут на конференции Mobile World Congress, появилась в начале января 2010 года. Изначально предполагалось, что ОС появится в 2009 году, но вместо этого компания Microsoft выпустила Windows Mobile 6.5.

Лента.ру