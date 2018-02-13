Ракета Falcon Heavy вместе с "Теслой" отправила в космос секретный груз

SpaceX запустила в космос кварцевый диск, информацию с которого можно будет воспроизвести даже через миллионы лет.

В автомобиле Tesla, отправленном в космос ракетой-носителем Falcon Heavy, был спрятан миниатюрный и долговечный информационный носитель.

Читайте такжеМарс – лишь прикрытие: Маск планирует накрыть Землю сетью скоростного Интернета (видео)Как сообщает Science Alert, о «секретном грузе» ракеты ранее почти никто не знал. Отправленный в космос «таинственный, небольшой объект», как утверждается, должен сохранять работоспособность на протяжении миллионов (или даже миллиардов лет), несмотря на экстремальные условия открытого космоса или поверхности отдаленных планет.

Спрятанное в "Тесле" устройство называется «Арк» (Arch) – этот компактный информационный носитель создан для долгосрочного хранения данных. Отмечается, что прибор хранит целые библиотеки информации на диске из кристалла кварца, размером не больше монеты.

Согласно заявлению американской организации Arch Mission Foundation, стоящей за технологией, подобные «арки» могут «сохранить и распространить человеческие знания во времени и пространстве, ради пользы будущих поколений».

Отмечается, что «арк» выглядит как уменьшенный DVD или Blu-ray диск, но его возможности превосходят любой оптический диск, который может быть использован в домашних условиях.

Технология, разработанная физиком Саутгемптонского университета Питером Казанским, теоретичски позволяет записать на диск до 360 терабайт информации.

Диск Arch 1.2, который в данный момент движется по солнечной системе вместе с «Теслой», содержит, в частности, фантастический цикл писателя Айзека Азимова «Основание» - классику научной фантастики, в которой подобным образом затрагиваются проблемы сохранения человеческой культуры и знаний в огромной, не прощающей ошибок вселенной.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.