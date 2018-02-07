Tesla в космосе, манекен в скафандре и другие впечатляющие кадры исторического запуска ракеты Falcon Heavy (видео)
Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.
Часть ракеты транспортировал украинский самолет Ан-124-100 "Руслан". Два ускорителя одновременно и успешно приземлились на наземные площадки, тогда как центральный промахнулся и разбился в океане.
Вместо груза в космос полетел личный автомобиль Илона Маска. В вишневом Tesla Roadster находится манекен в скафандре производства SpaceX. Сейчас ракета с автомобилем Маска вышла за пределы орбиты Марса.
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Запуск обошелся компании SpaceX в 500 млн долларов. Falcon Heavy может вывести 63,8 тонн груза на низкую околоземную орбиту. Это делает ее самой мощной из ныне действующих ракет.