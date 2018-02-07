Роскосмос не поздравил Маска с историческим запуском Falcon Heavy

"Твиттер" Роскосмоса в этот день рассказал о чемпионате по бадминтону.

Запуск сверхтяжелой космической ракеты Falcon Heavy, способной сыграть решающую роль в будущем полете человека на Марс, вызвал бурю интереса на Земле. Прямую трансляцию в телевизионных сетях и через интернет смотрели миллионы зрителей.

Как отмечает русская служба «Би-би-си», после вывода символического груза (вишневого спорткара Tesla) на заданную орбиту и точного приземления двух из трех ракет-ускорителей обратно на космодром стало ясно, что испытание прошло успешно. Неудачу третьего ускорителя, который рухнул в океан вместо плавного приземления на морскую платформу, создатель проекта Илон Маск назвал ожидаемой. На Илона Маска и сотрудников его компании SpaceХ посыпались поздравления, в том числе и от тех, кто напрямую конкурирует со SpaceX в космической гонке.

Сообщений от Роскосмоса или от руководства России - крупнейшей космической державы - во Флориду не поступило, а "Твиттер" Роскосмоса в этот день рассказал о чемпионате по бадминтону.

И.о. главы американского аэрокосмического агентства НАСА Роберт Лайтфут написал в "Твиттере": "Все мы в [космической] индустрии знаем, каких усилий стоит вывести ракету в первый полет, и признаем гигантское достижение, свидетелем которого мы стали".

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НАСА разрабатывает собственную сверхтяжелую ракету SLS, которая, однако, заведомо будет уступать Falcon Heavy в грузоподъемности и стоимости запусков. Но это не остановило государственное агентство, бюджет которого ограничен решениями властей, от сотрудничества с частной корпорацией Маска.

НАСА не преминуло напомнить в своем официальном "Твиттер"-аккаунте, что запуск суперракеты Илона Маска осуществлен со стартовой площадки принадлежащего агентству Космического центра имени Кеннеди во Флориде, и теперь это самый востребованный и многоцелевой космопорт в США.

Поздравили Илона Маска президент и вице-президент США. Дональд Трамп также упомянул в твитте НАСА и международных партнеров, подчеркнув, что достижение Маска - вершина американской изобретательности. Пользователи соцсетей тут же заметили, что Маск - иммигрант, приехавший в США из ЮАР, и припомнили Трампу его антииммиграционную риторику.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль и возглавляющий наблюдательный совет Роскосмоса, в ночь после запуска и на следующий день хранил в "Твиттере" молчание, хотя обычно активно общается с публикой.

Запуск прокомментировал другой российский вице-премьер Игорь Шувалов. Обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России", он сказал, что "русский народ талантливее американского". "Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет, как осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты", - пожелал он.

На официальном аккаунте Роскосмоса сообщили о том, что на борту Международной космической станции впервые в истории прошел турнир по бадминтону. НАСА в это же время твиттило архивную запись того, как в 1971 году американские астронавты играли в гольф на поверхности Луны.

Официальный представитель "Роскосмоса" Игорь Буренков в интервью изданию "Эхо Москвы" заявил, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является рекламным трюком.

Директор Европейского космического агентства Йон Вёрнер через восемь часов после запуска в своем "Твиттере" ограничился одним словом "Поздравления", а официальный аккаунт его агентства перепостил это краткое сообщение.

Реакцию Национальной космической администрации Китая обнаружить в "Твиттере" не удалось, что можно объяснить отсутствием "Твиттера" в Китае - сервис в стране заблокирован, вместо него действует национальный мессенджер Weibo.

Не стали постить своих откликов на запуск космические ведомства Японии, Индии, и Объединенных Арабских Эмиратов, которые разрабатывают собственную марсианскую программу.

Частные аэрокосмические корпорации, у которых Илон Маск вырвал первенство в космической отрасли, с энтузиазмом отреагировали на дебют Falcon Heavy.

"Успешный пуск SpaceX подтолкнул нашу отрасль, теперь мы движемся быстрее и дальше, - сказано в официальном "Твиттере" компании Boeing. - Boeing скоро запустит собственную новую ракету, предназначенную для доставки человека на Марс и еще дальше".

"Поздравления SpaceX с сегодняшним запуском, - написала корпорация Lockheed Martin. - C нетерпением ждем в скором времени отправки нашего спутника Arabsat 6A".

Один из главных конкурентов Falcon Heavy - сверхтяжелая ракета New Glenn, которую разрабатывает недавно созданная Blue Origin, компания основателя Amazon Джеффа Безоса. Накануне запуска Falcon Heavy Безос пожелал Маску удачи. Тот поблагодарил конкурента и послал ему эмодзи с поцелуем.