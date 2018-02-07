Кабриолет Tesla будет летать по своей орбите несколько сотен миллионов лет - Маск (фото, видео)

Tesla Roadster, который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, сейчас приближается к Поясу астероидов.

Электромобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос в ходе запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, движется к Поясу астероидов. После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель в третий раз и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры.

"Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду. По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, возможно даже больше миллиарда лет", - сказал глава SpaceX Илон Маск перед запуском.

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Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22:45 6 февраля. Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу. Два других ускорителя Falcon Heavy успешно и одновременно приземлились на наземные площадки. Это был тестовый запуск с целью испытания первой ракеты, способной доставить людей на Марс.