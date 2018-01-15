Угроза нацбезопасности: в госучреждениях США планируют запретить смартфоны китайских брендов

В США чиновникам планируют запретить использование смартфонов китайских брендов Huawei и ZTE. Соответствующий законопроект был представлен на прошлой неделе.

Как сообщает The Verge, автор законопроекта считает, что эти компании могут угрожать национальной безопасности через их связи с китайским правительством.

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Законопроект предусматривает запрет на покупку и использование правительственными учреждениями «телекоммуникационного оборудования и/или услуг» компаний Huawei и ZTE. В заявлении на своем сайте, автор законопроекта отмечает, что технология, которая происходит из Китая, представляет угрозу для национальной безопасности, а также, что использование этого оборудования будет "привлекать китайскую слежку во все аспекты нашей жизни». Он также пишет, что Huawei делится информацией с государственными лидерами КНР, и бизнес компании в США растет, а это представляет собой дополнительный риск для безопасности.

Издание отмечает, что конгрессмены уже не впервые обвиняют китайские компании, и что этот законопроект может быть формой политического сигнала для Китая.