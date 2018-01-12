На Марсе найдены открытые залежи льда

То, что лед залегает неглубоко, может оказаться хорошей новостью для участников будущих марсианских миссий, считает планетолог Колин Дандас (Colin Dundas).

Исследование опубликовано в журнале Science.

Лед, скрытый всего метром-другим песка и камней, можно использовать как источник питьевой воды или добывать из него кислород — для дыхания или для заправки топливных баков межпланетного корабля.

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Лед на крутых склонах Дандас и его коллеги обнаружили на снимках орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). В отличие от ледяных полей, открытых в 2008 году спускаемым аппаратом Phoenix Mars, лед, скрытый под марсианским грунтом, залегает близко к экватору (средняя широта — около 55°), а не возле полюсов.

На снимках видно, что лед залегает тонкими слоями. Дандас предполагает, что эти залежи образовались в результате обильных снегопадов миллионы лет назад. А большие валуны, торчащие изо льда, позволяют заключить, что с каждым годом ледники становятся на несколько миллиметров тоньше из-за эррозии.

Добывать лед непосредственно на местах, замеченных камерой MRO — не лучшая идея; месторождения располагаются в труднопроходимых местах в высоких горах. Однако Дандас считает, что могут существовать другие выходы, в менее пересеченной местности.