Китайский конкурент Tesla, умное зеркало, микроавтобус будущего: самые интересные изобретения CES-2018 (видео)

В этом году на выставке представлено рекордное количество компаний - более 4000. Компания Kohler представила умное зеркало, которое будет выполнять в доме роль "мозга". Оно будет управлять домашними устройствами с помощью звуковых сигналов. Зеркало настроит температуру воды в ванной, яркость света и поставит вашу любимую музыку. Другое зеркало HiMirror отсканирует лицо и определит проблемы кожи, а также подсчитает количество влаги в коже и оптимальное время пребывания на солнце.

На выставке представили концепт-кар Byton — китайский ответ Tesla Model X. Он дешевле, мощнее (272 лошадиных сил) и имеет больший запас хода (до 520 км). Nissan продемонстрировал уникальный интерфейс системы управления автомобилем. Автопилот позволяет считывать электрические сигналы мозга, чтобы предугадывать действия водителя.

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Yamaha представила электромотоцикл с автопилотом, который разгоняется до 120 км/час. Toyota создала концепт универсального микроавтобуса E-Palette. Електробус может трансформироваться в магазин, ресторан и даже отель. Также был презентован робота-собака, который постепенно привыкает к своему хозяину.