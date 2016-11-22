Tesla показала мир "глазами" автопилота (видео)

Во время поездки система распознает сотни элементов на изображении: дорожные разметка и знаки, светофоры, пешеходы и другие автомобили и даже смазываемый во время движения фон, передает издание N+1.

Все электромобили Tesla Motors выпускаются с уже интегрированным оборудованием для автопилота с 19 октября текущего года. В состав этого оборудования входят восемь камер кругового обзора с видимостью до 250 метров, 12 ультразвуковых датчиков, расположенных по периметру, и радиолокационная станция переднего обзора.

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В Tesla Motors утверждают, что благодаря такому оборудованию автопилот электромобилей надежно работает в любых погодных условиях. Камеры используются автопилотом для «осмотра» окружающего пространства. Информация с камер совмещается с облаком точек, передаваемых радиолокационной станцией и ультразвуковыми датчиками. Все совмещенные данные обрабатываются автопилотом.

Как именно работает алгоритм распознавания и приоритезации обнаруженных объектов, Tesla Motors не раскрывает. На опубликованной видеозаписи, двойная сплошная линия на дороге отмечается красным, одинарная линия — разделитель полос, а также разметка обочины выделяется фиолетовым.

Объекты в поле зрения автопилот помечает синими прямоугольниками, а те из них, которые находятся на траектории движения машины, система отмечает зелеными. Дорожные знаки помечаются автопилотом фиолетовыми прямоугольниками. Наконец, размытые в движении объекты система помечает зелеными штрихами.

В целом, как видно из видео, автопилот работает пока с некоторыми недочетами. В частности, машина под управлением автопилота притормозила перед двумя бегунами на обочине и некоторое время не обгоняла их. Кроме того, автомобиль потерял несколько секунд, ожидая пешеходов, приближающихся к дороге.