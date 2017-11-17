Tesla представила самый быстрый электроспорткар (фото, видео)

Основатель Tesla Motors Илон Маск представил полноприводный спортивный автомобиль Tesla Roadster, передает kommersant.ru. Эта машина может разогнаться почти до 100 км/ч за 1,9 сек., за 4,2 сек. - до 160 км/ч, а максимальная скорость спорткара достигает 400 км/ч.

Читайте такжеМаск представил беспилотную фуру TeslaНа одной зарядке Roadster способен проехать до тысячи км. Маск отметил, что все вышеуказанные характеристики - рекордные для серийного автомобиля.

Продажи нового спорткара Tesla планирует начать в 2020 году, цена базовой модели будет начинаться от $200 тыс.