Tesla представила самый быстрый электроспорткар (фото, видео)
12:47, 17 ноября 2017Наука и IT
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Продажи нового спорткара Tesla планирует начать в 2020 году, цена базовой модели будет начинаться от $200 тыс.
На одной зарядке Roadster способен проехать до 1 тыс. км \ Tesla
Основатель Tesla Motors Илон Маск представил полноприводный спортивный автомобиль Tesla Roadster, передает kommersant.ru. Эта машина может разогнаться почти до 100 км/ч за 1,9 сек., за 4,2 сек. - до 160 км/ч, а максимальная скорость спорткара достигает 400 км/ч.
Читайте такжеМаск представил беспилотную фуру TeslaНа одной зарядке Roadster способен проехать до тысячи км. Маск отметил, что все вышеуказанные характеристики - рекордные для серийного автомобиля.
Продажи нового спорткара Tesla планирует начать в 2020 году, цена базовой модели будет начинаться от $200 тыс.
Продажи нового спорткара Tesla планирует начать в 2020 году \ Tesla
Going into plaid pic.twitter.com/OUU9s7CUwI— Tesla (@Tesla) November 17, 2017
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