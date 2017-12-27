Запущенный с использованием украинской ракеты российский спутник не вышел на связь

Связь с российским спутником «Ангосат», который был запущен с Байконура при помощи украинской ракеты-носителя «Зенит-2СБ», потеряна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», - сказал собеседник агентства.

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Специалисты пытаются установить связь со спутником. Спутник запустили 26 декабря в 22.00 по местному времени (21.00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, украинская ракета-носитель «Зенит-2СБ» в ночь на среду вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1.

Спутник AngoSat должен обеспечить вещание на территории Анголы и других стран Африки. Ожидается, что в течение 15 лет он будет служить для улучшения сигналов спутниковой связи, доступа к интернету, радио и телевидения.