Россия с использованием украинской ракеты вывела на орбиту первый спутник Анголы

Украинская ракета-носитель «Зенит-2СБ» утром 27 декабря вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1. Об этом, не вспоминая украинское происхождение ракеты, сообщают российские информагентства, передает радио Свобода.

Читайте такжеВ России упала экспериментальная космическая ракетаПо данным агентства «Роскосмос», успешное отделение спутника от разгонного блока произошло в 6:54 по московскому времени (5:54 по Киеву). Ракету-носитель запустили с космодрома Байконур в Казахстане поздно вечером 26 декабря.

Ракета «Зенит-2СБ» поставлена украинским производителем «Южмаш», ее использование россиянами является редким примером реализации совместного проекта между двумя странами после 2014 года, когда производственные связи значительно сократились вследствие аннексии Крыма и поддержки Кремлем сепаратистов на Донбассе.

После 2014 года Россия пыталась использовать ракету собственного производства «Ангара», но несколько пусков с его использованием оказались неудачными.

Спутник AngoSat обеспечит вещание на территории Анголы и других стран Африки. Ожидается, что в течение 15 лет он будет служить для улучшения сигналов спутниковой связи, доступа к интернету, радио и телевидения.