Samsung запатентовала "умный" свитер для подзарядки телефонов

Компания Samsung запатентовала модель "умного" свитера, который позволит владельцам гаджетов заряжать свои устройства. Об этом пишет портал LetsGoDigital.

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"Умная" одежда от Samsung будет оснащена «энергетическим аккумулятором», который планируют разместить в нижней части спины. Энергия будет генерироваться движениями пользователя и движением самой одежды.

Согласно прогнозам экспертов, разработку покажут на выставке CES-2018, которая пройдет в январе в Лас-Вегасе.

Как сообщал УНИАН, разработка с участием харьковских IT вошла в список лучших в 2017 году.