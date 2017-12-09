Разработка с участием харьковских IT вошла в список лучших в 2017 году (видео)

Робот, который умеет петь серенады, фотографировать и мурлыкать, вошел список лучших разработок 2017 года и попал на обложку Times.

Робота зовут Джибо. Его создали специалисты Массачусетского технологического университета, а украинские IT-шники сделали сервер, на котором хранится вся информация устройства, передает ICTV.

Джибо умеет создавать позитивное настроение. Как рассказала одна из его разработчиц Елена Шаровар, он говорит комплименты, может спеть серенаду и даже замурлыкать.

Читайте такжеК 2030 году до 800 миллионов людей могут потерять рабочие места из-за роботов - аналитики

"Его можно попросить рассказать, какая сегодня погода, если ты беспокоишься, как вечером добираться с работы домой. Если ты загрустил, его всегда можно попросить станцевать, рассказать шутку", - рассказала Елена Шаровар.

Робот может отвечать на любые вопросы и распознавать настроение собеседника. Jibo уже продают в Америке, стоит он около 900 долларов.