Ученые нашли способ избавиться от городских крыс

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании разработали способ, позволяющий уничтожить популяцию городских крыс с помощью внедрения генномодифицированных особей. Об этом пишет republic со ссылкой на Reuters.

Генномодифицированных крыс предполагается создавать с помощью технологии CRISPR/Cas 9, которая позволяет вырезать конкретные куски ДНК. Этот метод позволит нарушить ген фертильности у крыс и либо сделать особей женского пола бесплодными, либо уменьшить вероятность появления детенышей женского пола, что даже при отсутствии бесплодия на каком-то этапе приведет к вымиранию популяции.

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Сами ученые выразили уверенность, что генетический подход является более гуманным и эффективным для борьбы с крысами по сравнению с использованием ядохимикатов.

Метод, отмечает The Daly Mail, пока будет трудно реализовать на практике. Существует вероятность, что заражение, процесс которого после запуска контролировать будет невозможно, выйдет за пределы городской популяции. Это теоретически может привести к вымиранию всего вида крыс. Как отмечают ученые, для исключения риска столь опасных последствий необходимы многочисленные лабораторные испытания.

Подобная технология для млекопитающих реализована впервые. В то же время такой подход уже используется для борьбы с вредителями-насекомыми, в частности с комарами. В Австралии, Бразилии и США комаров в лабораториях заражают бактериями, после чего их выпускают в окружающую среду. Зараженные комары оплодотворяют самок, которые после этого выводят больное или бесплодное потомство.