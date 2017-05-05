Крысы воспользовались "сухим законом" в Индии: грызуны выпили тысячи литров изъятого алкоголя

В восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя, заявили местные полицейские.

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В апреле 2016 года в штате запретили продажу и употребление спиртного. С того времени полиция изъяла свыше 900 тысяч литров нелегального алкоголя.

Как утверждают сотрудники полицейских участков, где хранился конфискат, большая часть изъятого алкоголя уничтожена крысами. Руководство полиции начало проверку, пишет Русская служба BBC.

Сколько именно алкоголя исчезло, еще предстоит уточнить в ходе расследования.

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Примерно тысяче полицейских участков штата выдано распоряжение отчитаться о сохранности конфискованного алкоголя.

Сотрудников полиции также проверят на предмет употребления этих напитков. Если удастся доказать, что алкоголь выпили сами полицейские, они лишатся работы, а потом их будут судить за нарушение закона штата.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар объявил о запрете на алкоголь вскоре после того как занял свой пост. За хранение и продажу алкоголя были арестованы свыше 40 тысяч человек.