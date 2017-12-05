В мессенджере Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи Facebook массово сообщают о проблемах в работе приложения Messenger. В частности, возникли проблемы с отправлением и доставкой сообщений, сообщает Телекритика.

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Также некоторые пользователи не получают уведомления о входящих сообщениях и звонках, а некоторые и вовсе не могут зайти на сервис или потеряли соединение с сервером.

По данным ресурса Down Detector, жалобы на приложение поступают из Филиппин, Малайзии, России, Вьетнама, Индии и других стран. Украинские пользователи также сообщают о сбоях.

В Facebook пока данную ситуацию не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в ноябре пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp.