Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который собирает информацию о сбоях.

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По информации сайта, сбой произошел около 10 утра. Пользователи не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Больше всего сбоев было зарегистрировано в странах Европы и Малайзии, передает "Дождь".

WhatsApp с 2014 года принадлежит Facebook. В прошлом году число активных пользователей мессенджера достигло миллиарда человек.

В середине октября произошел очередной сбой в работе Facebook и Instagram. Проблемы возникли у пользователей из Европы, Азии, Южной Америки, а также в Австралии и США.