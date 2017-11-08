Apple тестирует сервис по переводу денег через iMessage

Компания Apple начала тестировать бета-версию сервиса по переводу и получению денег с помощью Apple Pay Cash, благодаря чему пользователи смогут осуществлять платежи через приложение iMessage, сообщает Techcrunch. Протестировать сервис могут пока лишь владельцы смартфонов в США с программным обеспечением iOS версии 11.2.

Читайте такжеВ Apple предупредили о возможном выгорании дисплеев iPhone XПосле обновления до iOS 11.2 в iMessage появится кнопка Apple Pay, которая позволяет провести платеж. Попросить денежный перевод можно при помощи отправки автоматического сообщения с соответствующим запросом, а для осуществления перевода достаточно нажать на СМС собеседника, попросившего денег.

После получение первого денежного перевода пользователь получит виртуальную карту Apple Pay Cash, которую можно использовать только для переводов или оплаты через Apple Pay. Платеж через iMessage можно провести с помощью любой дебетовой или кредитной карты, привязанной к Apple Pay, добавили в компании.