Apple выпустит iPhone X "для бедных"

Apple выпустит бюджетные версии iPhone X для китайского рынка в 2018 году. Об этом пишет Portaltele.com.ua.

"По информации японского ресурса Mac Otakara, Apple уже создала безрамочный iPhone специально "для бедных", который будет продавать по ощутимо более низкой цене", - пишет издание.

Мобильное устройство будет оснащено фирменным OLED-экраном, а также фронтальной камерой TrueDepth с поддержкой технологии распознавания лица Face ID.

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По мнению ресурса, выпуск недорогого iPhone X позволит Apple лучше конкурировать с большим количеством безрамочных Android-смартфонов из Китая, которые продают практически по себестоимости.

Сообщается, что анонс iPhone X "для бедных" состоится уже в 2018 году, вероятнее всего, в начале года. Описаное японским ресурсом мобильное устройство – скорее всего это iPhone SE нового поколения, который унаследует от новинки основные особенности, однако получит менее развитую основную камеру и избавится от различных полезных "фишек", таких как беспроводной и быстрой зарядки.