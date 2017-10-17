Apple выпустила рекордно малое количество новых iPhone X

Корпорация Apple отправила первую партию iPhone X поставщикам. Количество смартфонов составляет лишь 46,5 тысяч устройств, пишет 9to5mac.

Сообщается, что это намного меньшая партия, чем у предыдущих моделей.

Отмечается, что смартфоны отгружены из Китая и будут направлены в ОАЭ и Нидерланды, а малое количество смартфонов обусловлено нехваткой компонентов для камеры TrueDepth, из-за чего в день производилось менее 10 тысяч смартфонов.

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Отмечается, что первая партия iPhone 8 насчитывала 900 тысяч смартфонов.

Как сообщал УНИАН ранее, американская компания Qualcomm подала иск к Apple, в котором требует запретить производство и продажу iPhone в Китае, пишет Bloomberg.

Qualcomm подала иск в суд Пекина, который рассматривает споры относительно интеллектуальной собственности. Производитель чипов настаивает на том, что Apple нарушила ее патенты. Qualcomm просит суд принять обеспечительные меры в виде запрета, рассказала Bloomberg представитель компании Кристин Тримбл. «Apple использует изобретенные Qualcomm технологии и не платит за них», - заявила она.