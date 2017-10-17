28 октября в Житомире впервые проведут «научные пикники», где молодые ученые будут делиться знаниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в Житомире 28 октября с 12:00 до 15:00 впервые состоится «ScientificFun» - встреча с молодыми учеными, которую организаторы назвали «научные пикники». Мероприятие пройдет при поддержке Житомирского городского совета.

«Этот проект в 2017 году проходит под лозунгом «От Научных Пикников к Центру Науки», ведь мы стремимся воплотить опыт Европейских стран и создать стационарное место для всестороннего развития молодежи и заинтересованность наукой», - отмечают в пресс-службе горсовета.

Встречу проведут для популяризации естественных профессий и научной сферы в целом.

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«Проводя «научные пикники», наши экспериментаторы, а это молодые и порой совсем юные специалисты, ученые, энтузиасты, делятся своими знаниями с присутствующими», - рассказывают организаторы встречи.

Участникам мероприятия раскроют тайны физики, химии, биологии и других сфер науки.

«Показываем, что наука буквально всюду вокруг нас. Кроме технологически сложных, часть наших экспериментов базируются на совершенно обыденных предметах: мячи, клей, краски, воздушные шарики или даже соломки для напитков. Таким образом, каждый может с легкостью повторить эксперимент дома», - сказано в сообщении.