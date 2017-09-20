Ученые рассказали о проблемах добычи ископаемых на астероидах

Добыча полезных ископаемых на астероидах станет возможной лишь после того, как ученые начнут лучше понимать поведение малых небесных тел и составят список относительно медленных объектов, куда зонды-"шахтеры" смогут долететь. Об этом заявила группа из 30 астрономов, выступавших на планетологической конференции EPSC в Риге, передают РИА Новости.

Читайте такжеУченые рассказали, каким образом во Вселенной сформировались запасы золота и урана "Добыча полезных ископаемых на астероидах является удивительной смесью из науки, инженерного дела, предпринимательства и воображения. Проблема, с другой стороны, заключается в том, что это очередная молодая наука, в которой каждое новое открытие приносит больше вопросов, чем ответов", - заявил Хосе Галаче, планетолог из Гарварда (США).

Сейчас добывать ресурсы на астероидах намерены две коммерческие компании - Planetary Resources и Deep Space Industries. Первая уже запустила несколько пробных аппаратов, отработавших часть технологий захвата астероидов в конце 2014 и начале 2015 года. В сотрудничестве с DSI NASA разрабатывает собственные технологии поимки малых небесных тел в рамках проекта по предотвращению опасности столкновения их с Землей.

Бурное развитие подобных планов, как рассказал Галаче, поставило перед бизнесменами и учеными вопрос – где и как можно добывать ресурсы в космосе? В прошлом году 30 ведущих планетологов, инженеров и геологов прислушались к просьбам DSI и Planetary Resources и попытались оценить, насколько подобные инициативы реализуемы, и если да, где их лучше всего осуществлять.

Главный вывод ученых заключается в том, что реализовать такие проекты в принципе возможно, однако сейчас сделать это крайне сложно из-за огромного числа "белых пятен" в науках, связанных с изучением поведения астероидов.

К примеру, львиная доля околоземных астероидов, потенциально представляющих коммерческий интерес или угрозу для подобных проектов, пока остается неизвестной для науки, как и их происхождение. Вдобавок сейчас у ученых нет надежных инструментов для определения химического состава астероидов и их структуры, что крайне важно в контексте добычи полезных ископаемых на них.

Еще более серьезная проблема заключается в том, что пока физики не знают, как ведут себя сыпучие материалы в условиях отсутствия притяжения или при микрогравитации. Многие астероиды и кометы, как отмечает Галаче, состоят из слипшихся зерен пыли и частичек льда, и попытка пробурить их поверхность может закончиться лавиной или другими "природными катастрофами", способными повредить или уничтожить робота-"шахтера".

Все эти проблемы, как отмечают авторы доклада, необходимо решить до того, как космические стартапы смогут начать добычу полезных ископаемых в космосе. Многие из них носят фундаментальный характер, и только поддержка науки и научного изучения астероидов при помощи зондов, подобных "Хаябусе-2" и OSIRIS-REx, позволят решить эту задачу.