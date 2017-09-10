В Дубае состоялось первое бракосочетание с участием роботов

Первая пара в ОАЭ официально заключила брак с использованием нового «умного» сервиса под названием центр Service 1, передают "Русские Эмираты". Новое правительственное учреждение, которое занимается интеграцией искусственного интеллекта в повседневную жизнь, с официальным представителем судов Дубая посредством видеоконференции.

Читайте такжеВ Дубае заказы на дом будут доставлять дроныВ церемонии приняли участие первые лица страны. Жених и невеста являются членами рабочей группы шейха Мухаммада бен Рашид Аль Мактума.

В ходе официальной церемонии, проводимой в соответствии с шариатом и юридическими нормами, специальный робот доставляет документы для подписи. После этого другой робот предоставляет подписанные документы о браке.

Service 1 базируется в Emirates Towers и способствует правительству ОАЭ в достижении цели по обеспечению удовлетворенности жителей.