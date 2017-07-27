В ОАЭ впервые в мужскую парикмахерскую взяли на работу женщину

Как правило, вход в салоны в ОАЭ всегда сопровождается табличкой на дверях «Только для женщин» или «Мужчинам вход запрещен», в данном же случае 29-летней британке Саманте Лойд пришлось пройти немало собеседований, чтобы проникнуть в царство мужской красоты, передают "Русские Эмираты".

Читайте такжеВ Дубае осужден мужчина, избитый женщиной за непристойное предложениеВ настоящее время она остается единственной женщиной-парикмахером, которой разрешено работать в салоне, находящемся вне отеля. Она носит стандартную униформу, как и коллеги-мужчины, - белую блузку и черные брюки на подтяжках, а вокруг шеи повязывает черный шарф.