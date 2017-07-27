В ОАЭ впервые в мужскую парикмахерскую взяли на работу женщину
15:51, 27 июля 2017Курьёзы
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Одна из известных в Арабских Эмиратах мужская парикмахерская первой на территории страны приняла на работу парикмахера-женщину.
Женщина-парикмахер носит такую же униформу как и ее коллеги-мужчины \ russianemirates.com
Как правило, вход в салоны в ОАЭ всегда сопровождается табличкой на дверях «Только для женщин» или «Мужчинам вход запрещен», в данном же случае 29-летней британке Саманте Лойд пришлось пройти немало собеседований, чтобы проникнуть в царство мужской красоты, передают "Русские Эмираты".
Читайте такжеВ Дубае осужден мужчина, избитый женщиной за непристойное предложениеВ настоящее время она остается единственной женщиной-парикмахером, которой разрешено работать в салоне, находящемся вне отеля. Она носит стандартную униформу, как и коллеги-мужчины, - белую блузку и черные брюки на подтяжках, а вокруг шеи повязывает черный шарф.
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