В Запорожской области нашли 14 скифских захоронений (фото)

Запорожские студенты-археологи пополнили краеведческий музей новыми экспонатами. Так, на Мамай-Горе археологи из Запорожского национального университета исследовали ряд ногайских захоронений, передает ZаБор.

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Здесь нашли изделия из железа и бронзы (танковые пластинки, железные ножи, наконечники копий и стрел, браслеты), а также бусы из стеклопасты различных форм и расцветок, античную чернолаковую посуду (остатки столовых и тарных амфор). В результате многодневной напряженной работы им удалось из обломков воссоздать амфору.

По словам заведующего учебно-научной лаборатории археологических исследований, доцента Геннадия Тощева, 30-й юбилейный археологический сезон выдался довольно удачным на находки.

Как сообщал УНИАН, найденный на Винничине таинственный сейф оказался не немецким, а польским.