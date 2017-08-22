Найденный в Винницкой области таинственный сейф открыли - он оказался не немецким (фото)
На дне сейфа нашли четкую надпись "Warszawie", поэтому он - не немецкий, как считалось ранее.
Найден на Винничине таинственный сейф оказался не немецким, а польским. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП "Центр истории Винницы" Александр Федоришен.
"А сейф не немецкий. Польский, начала ХХ века", - говорится в его сообщении.
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На дне сейфа после того, как достали оттуда спрессованные и почти полностью уничтоженные ржавчиной, влагой и временем документы, нашли четкую надпись "Warszawie", передает MyVin.
Известно, что сейф после определенной реконструкции планируют экспонировать в краеведческом музее. Приблизительный вес найденного артефакта составляет почти полтонны.
Ранее местные СМИ сообщали, что в Виннице нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны.