Рейтинг самых популярных сайтов в Украине: ВКонтакте выбыл из 10-ки, Facebook "взлетел" (инфографика)

Блокировка российских ресурсов значительно изменила картину популярных сайтов среди украинцев. Несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки, свидетельствуют данные Kantar.TNS.

Первая тройка изменила свой состав — на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине.

Несмотря на это, Vk.com, занимающий 11 место, все же вырос в охвате. Также активно растет Instagram.com. А вот Ok.ru покинул рейтинг и в июле вступил 12,63%.

Значительно снизились охвата Opera.com и зафиксировались на уровне 5,07%.

Полный июльский ТОП-25 популярных сайтов выглядит так:

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям. Документ, который предписывает блокировку указанных ресурсов украинскими интернет-провайдерами, вступил в силу 17 мая.