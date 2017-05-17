В Украине вступил в силу указ о блокировании ВКонтакте и Одноклассников

Указ президента Украины Петра Порошенко № 133/2017 о введении против ряда физических и юридических лиц персональных экономических санкций и других ограничительных мер вступил в силу 17 мая 2017 года после того, как он был опубликован в официальном издании «Урядовый курьер». ​

Документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. При этом более половины компаний и физических лиц ранее уже были внесены в санкционные списки указами, подписанными Порошенко в 2015–2016 годах. Новым указом эти документы объявлены утратившими силу, а упомянутые в них компании и физические лица перенесены в новый черный список.

В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.