Из кошельков вируса-вымогателя WannaCry забрали все деньги

Биткоин-кошельки вируса-вымогателя WannaCry опустошены. В ночь на 3 августа кто-то провел семь транзакций и вывел все 142 тысячи долларов в биткоинах. Транзакции зафиксировал бот издания Quartz, передает Медуза.

Все переводы были проведены в течение 15 минут. Quartz отмечает, что деньги, скорее всего, пройдут через цепочку других биткоин-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.

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До этого с кошельков ничего не снимали с момента начала вирусной атаки 12 мая. Последнее пополнение кошелька на 606 долларов (вероятно, очередной выкуп) произошло 24 июля.

Напомним, вирус WannaCry начал массово блокировать компьютеры на базе Windows по всему миру 12 мая. Данные на жестком диске шифровались, а за их возврат вирус требовал перечислить выкуп на биткоин-кошельки. От вируса пострадали британские больницы, компьютеры российских ведомств и другие компании. Ущерб от атаки оценили в миллиард долларов.