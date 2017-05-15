Вторая волна кибератаки вируса WannaCry обошла стороной Европу и задела Азию - DW

Ожидаемая экспертами вторая волна заражения программой-вредителем WannaCry в начале новой рабочей недели в понедельник, 15 мая, не состоялась.

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Об этом сообщили британские правоохранительные органы, передает Deutsche Welle.

Ожидалось, что распространенный через пораженные электронные письма уже в 150 странах вирус возобновит активное распространение. Однако аналитики не исключают такой возможности в ближайшее время.

Однако локальные вспышки поражения заметны в Азии. Китайские органы власти заблокировали ряд онлайн-сервисов, но неизвестно, или из-за кибератак, или для их профилактики. Энергетическая компания PetroChina заявила о поражении платежных систем на ряде своих заправок, в японской полиции сообщили о двух известных случаях кибератак, одной - в больнице, еще одной - у частного лица. В Индии правительство заявило лишь о нескольких случаях атак, которых избежали крупные корпорации. В Южной Корее сообщили о девяти инцидентах вымогательство "выкупа" программой-вредителем.

В Европе предприятия, которые стали жертвой WannaCry, восстанавливают работу своих сетей. Концерн Renault-Nissan, например, в понедельник заявил о возобновлении работы своих заводов.

"Следует ожидать похожих атак на регулярной основе в ближайшие дни и недели", - озвучил пессимистичный прогноз глава французского агентства кибербезопасности ANSSI Гийом Пупар. Он допускает, что хакеры будут обновлять свои инструменты и учиться на ошибках.

Как сообщал УНИАН, жертвами массовой кибератаки в минувшую пятницу стали около 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 странах.

Во всех случаях использовалась программа-вымогатель. Вирус попадает в компьютер и шифрует все файлы, после чего требует оплатить за разблокировку в цифровой валюте - биткоинах. Больше всего от него пострадали Великобритания и Россия.