Впервые Землю сняли с борта МКС на любительскую камеру (видео)

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые видеоролики, сделанные с Международной космической станции на камеру, которую можно купить в обычном магазине.

Перед полетом в космос камера прошла интенсивную подготовку, чтобы она была в состоянии работать в условиях повышенной радиации, низких температур и вакуума, говорится на странице в Facebook "Клуба друзей космонавтики".

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После этого камера была установлена снаружи исследовательской платформы, которая является частью японского экспериментального модуля KIBO.

В первом видеоролике снята Япония:

Второе видео демонстрирует восточное побережье Соединенных Штатов:

Как сообщал УНИАН, у астронавтов на борту Международной космической станции появился новый робот-компаньон. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обнародовало первые снимки, снятые сферической камерой Int-Ball.