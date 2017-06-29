Исследователи "восстановили" лицо пятисотлетнему черепу

Команда исследователей из Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания) восстановила облик человека, жившего в Ирландии 500 лет назад. Это не первая работа специалистов, которые ранее создали 3D-реконструкции лица короля Англии Ричарда III и короля Шотландии Роберта I Брюса. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Останки ирландца, а также четыре других человеческих скелета были найдены в июле 2014 года на строительной площадке недалеко от главного входа Тринити-Колледжа в Дублине. Археологи предположили, что они принадлежали викингам или представителям других скандинавских народов VIII-XI веков, однако результаты радиоуглеродного анализа позволили отнести кости к более позднему периоду — эпохе правления династии Тюдоров (1485–1603).

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Череп скелета, обозначенного как SK2, был в хорошем состоянии, что позволило специалистам из университетской лаборатории Face Lab реконструировать лицо, используя методы судебной антропологии. Сначала ученые получили трехмерный скан черепа, а затем выявили ключевые точки, определяющие расположение мышц. Слой за слоем исследователи поместили на цифровую модель мягкие ткани и кожу. Кроме того, они дополнительно добавили в реконструкцию длинные волосы коричневого цвета, бороду, а глаза сделали голубыми.

Эксперты пришли к выводу, что SK2 принадлежал мужчине 25-35 лет, который являлся жителем Дублина. Скорее всего, он был выходцем из беднейших слоев населения. В пользу этого говорили признаки недоедания и износа костей, свидетельствующего о тяжелом физическом труде.