Деревянный палец дочери священника: в Египте нашли самый старый протез

В Египте археологи нашли один из первых протезов – деревянный палец, возраст которого составляет 3000 лет. Протез нашли в могиле мусульманского святого Абд-эль-Курна, передает CNN.

Ученые установили, что протез пальца принадлежал дочери священника, которой ампутировали палец. Указывается, что протез был вырезан и прикреплен к ноге ремнем и имел балансирующий эффект.

Читайте такжеАрхеологи нашли в центре Мехико древний ацтекский храм

Деревянный палец датируется эпохой раннего железного века был сделан профессионалом того времени.

"Тот факт, что протез был сделан таким тщательным способом, свидетельствует о том, владельцу был важен эстетический вид, комфорт и естественность протеза, и что он мог рассчитывать на высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить это", - пишет издание.