В поисках жизни NASA хочет поглубже копнуть Европу

Американское космическое агентство NASA объявило конкурс на лучшую концепцию экспериментов для программы исследований Европы, спутника Юпитера, на поверхность которого должен будет высадиться космический зонд.

Этот спутник Юпитера, как считают планетологи, под своей ледяной оболочкой имеет глубокий океан жидкой воды. Из-за этой особенности Европа стала одним из первых кандидатов на поиск жизни в Солнечной системе, передает Би-би-си.

NASA и другие космические агентства уже в течение нескольких десятилетий занимаются разработкой планов высадки на Европе. Недавно они получили поддержку американского конгресса.

Ученые надеются, что такой аппарат будет запущен уже в 20-х годах нашего столетия.

Хотя NASA пока не имеет конкретной программы запуска, агентство заявило, что располагает финансами для проведения конкурса идей о научной стороне грядущей экспедиции.

"Возможность посадки аппарата на поверхность этой загадочной ледяной луны, аппарата, который сможет приступить к исследованию мира, обладающего, может быть, жизнью, находится в центре концепции, рассматриваемой учеными NASA", - заявил Томас Цурбюхен, глава научного отдела NASA.

В докладе ученых говорится о посадочном аппарате на четырех опорах, который произведет посадку с помощью системы Sky Train, отработанной на Марсе в 2012 при высадке передвижной лаборатории "Кьюриосити". Однако при этом будет использоваться трос гораздо большей длины с целью избежать загрязнения поверхности Европы ракетным топливом.

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Вероятно, будущий зонд будет иметь специальную пилу, которая должна будет пропилить поверхностный лед на глубину не менее 10 см, где находятся слои льда, на которые не воздействует поверхностная радиация.

Ученые считают, что если в поверхностных слоях льда есть жизнь, земные приборы смогут определить ее наличие, фиксируя концентрации микробных клеток в количестве 100 клеток на кубический сантиметр.

Хотя ледяная оболочка Европы имеет толщину до 100 км, изучение ее поверхности может дать указания на то, что происходит под ней в подледном океане.

В этой ледяной оболочке происходит крайне медленный дрейф ледяных плит, имеющих разную температуру. Такие плиты или ледяные диапиры, как они называются в тектонике, могут нести с собой из глубин океана следы органической жизни.

"Посадочный аппарат должен получить самый свежий и чистый образец льда. Этого можно достичь либо путем глубокого бурения, либо за счет высадки в месте, где только что произошел выброс льда или воды с большой глубины", - заявил Курт Нейбур, член научной группы NASA.

Снимки, полученные орбитальным телескопом "Хаббл", указывают на возможное наличие гейзеров, которые могут выбрасывать лед на поверхность Европы.

Запуск посадочного аппарата планируется произвести через несколько лет после пролета мимо Европы аппарата "Европа Клиппер", запуск которого планируется на начало 20-х годов.