NASA о поисках обитаемой среды на спутниках Юпитера и Сатурна: "Мы близки, как никогда"

NASA получила новые доказательства того, что наиболее вероятными местами для поиска жизни за пределами Земли являются спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. С точки зрения потенциальной обитаемости на Энцеладе есть почти все ключевые ингредиенты для зарождения жизни в известной для нас форме. Об этом исследователи заявили на пресс-конференции в четверг, передает CNN.

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Космический зонд Cassini обнаружил обилие молекул водорода в шлейфах (гейзерах - УНИАН) воды, поднимающихся из "тигровых полос" - разломов в ледяной поверхности Энцелада. Шестой по величине спутник Сатурна покрыт льдом, под которым находится океан.

Исследователи полагают, что водород возник вследствие гидротермальной реакции между океаном и его каменным дном. Если это подтвердится, может оказаться, что в океане Энцелада формируется также и метан.

"Теперь Энцелад оказался среди лидеров Солнечной системы по вероятности существования жизни. Присутствие водорода создает еще одну точку отсчета, подтверждающую существование гидротермальной активности на этом спутнике. Как известно, такие очаги кишат жизнью и в земных океанах. Скорее всего, у нас они были одним из первых мест ее появления", - рассказал автор исследования по Энцеладу Хантер Уэйт.

Кроме того, космический телескоп "Хаббл" показал гейзер воды, извергающейся на теплой части поверхности Европы, одной из лун Юпитера. Этот спутник представляет собой покрытый коркой льда соленый океан из жидкой воды, где ее вдвое больше, чем на Земле. И этот гейзер – уже второй раз появился в том же месте.

"Мы никогда не были так близко к тому, чтобы найти место, где есть сразу несколько необходимых для жизни элементов", - объясняет помощник администратора Дирекции научных миссий NASA Томас Цурбюхен.

Как известно, для существования жизни необходимы жидкая вода, источники энергии и химических веществ, таких как углерод, водород, кислород, азот, сера и фосфор.