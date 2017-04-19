NASA показало опасный астероид, который приближается к Земле (фото, видео)

Радарные станции NASA получили первые фотографии крупного астероида 2014 JO25, который пролетит мимо Земли сегодня ночью. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Читайте такжеУченые узнали, когда астероиды уничтожат Землю

Астероид, по словам ученых, по форме оказался похож на "гантелю" или "арахис в скорлупе". Согласно исследованиям, он вращается вокруг своей оси каждые пять часов.

Диаметр более крупной части 2014 JO25 составляет 620 метров, размеры второй половины пока не определены. Данный астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Как сообщал УНИАН, мимо земли 19 апреля пролетит большой астероид, который был обнаружен почти три года назад.

Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в мае 2014 года. Его размеры - примерно 650 метров, а о его физических свойствах мало что известно, несмотря на то, что его траектория хорошо известна.