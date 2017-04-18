Мимо земли пролетит гигантский астероид (видео)

Мимо земли 19 апреля пролетит большой астероид, который был обнаружен почти три года назад. Он будет двигаться на расстоянии около 1,8 миллиона километров, говорится на сайте NASA.

Хотя нет никакой вероятности того, что астероид столкнется с нашей планетой, однако это будет очень близкий "подход" для астероида такого размера.

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Астероид, известный как 2014 JO25, был открыт в мае 2014 года. Его размеры - примерно 650 метров, а о его физических свойствах мало что известно, несмотря на то, что его траектория хорошо известна.

В прошлый раз этот астероид приближался к Земле 400 лет назад, а в следующем появится после 2600 года. Его можно будет увидеть даже с помощью обычного оптического телескопа, отметили в NASA.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля астероид под названием P10zaUs пролетел в 160 тысячах километров от Земли, что в 2,5 раза ближе, чем до Луны. По размеру он похож на челябинский метеорит.