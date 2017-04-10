Экипаж 50-й миссии МКС с мощами святого вернулся на Землю (фото, видео)

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с экипажем 50-й экспедиции вернулся с Международной космической станции на Землю.

Об этом сообщает NASA.

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На Землю вернулись два российских космонавта Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. К месту посадки в Казахстане отправились поисково-спасательные отряды, которые эвакуируют членов экипажа из капсулы.

Экипаж экспедиции МКС-49/50 пробыл на орбите 173 суток. За этом время члены экипажа сделали свой вклад в сотни эксперементов по биологии, физики и наукам о Земле.

Как пишет ТАСС, вместе с экипажем на Землю возвращена частица мощей Серафима Саровского.