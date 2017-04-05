В Украине при поддержке НАТО создадут единый центр по кибербезопасности

Украина создаст единый центр по кибербезопасности при поддержке специалистов информационной безопасности НАТО, консультантов турецкой компании HAVELSAN и специалистов НТУУ «КПИ»,

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

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Отмечается, что «Укринмаш» уже начал подготовку к созданию единого центра по кибербезопасности.

«10 лет назад в Турции нами был создан самый современный центр кибербезопасности. В рамках украинско-турецкого сотрудничества мы готовы предоставлять консультации по созданию даже лучшего проекта», – отметил директор по кибербезопасности компании HAVELSAN.

По данным пресс-службы, в обсуждении плана реализации будущего проекта приняли участие представители СНБО, Министерства обороны, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции, ГНО «Украинская академия кибербезопасности» и центра реагирования на компьютерные происшествия CERT Cys, а также руководство ГК “Укроборонпром” и ГП ГХВИФ «Укринмаш».

Кроме того, консультативную помощь в создании центра кибербезопасности предоставит команда «белых» хакеров DCUA под руководством Николая Ильина, которая по результатам прошлого года возглавила мировой рейтинг в сфере кибербезопасности.

«Весь процесс должен состоять из определенного количества этапов и первым должно быть создание команды профессионалов, которые объединены одной идеей», – заметил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности «Укроборонпрома» Денис Гурак.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил Стратегию кибербезопасности Украины.

В документе отмечается, что стратегия предусматривает комплекс мероприятий, приоритетов и направлений обеспечения кибербезопасности Украины, в частности, создание и оперативную адаптацию государственной политики, направленной на развитие киберпространства и достижение совместимости с соответствующими стандартами Европейского Союза и НАТО; формирование конкурентной среды в сфере электронных коммуникаций, оказание услуг по защите информации и киберзащиты; привлечение экспертного потенциала научных учреждений, профессиональных и общественных объединений к подготовке проектов концептуальных документов в этой сфере; повышение цифровой грамотности граждан и культуры безопасного поведения в киберпространстве; развитие международного сотрудничества и поддержку международных инициатив в сфере кибербезопасности, в том числе углубление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

Также Совет нацбезопасности решил создать Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган СНБО.