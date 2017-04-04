Новый iPhone получит заднюю крышку из аморфного "жидкого" металла

Американское бюро патентов и товарных знаков опубликовало заявку на патент от Apple, предусматривающие использование в iPhone нового материала – "жидкого металла", сообщает Patently Apple.

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Этот материал упоминался и в предыдущих патентах компании, но никогда ранее не указывалось, на каких именно устройствах он будет использоваться. В одной из заявок конкретно указано, что из него может быть изготовлена задняя панель iPhone, возможно, она придет на замену стеклянной задней крышке. Патент был внесен на рассмотрение в третьем квартале 2016 года.

В патенте Apple этот материал упоминается как Metallic glass (также как аморфный или стекловидный сплав). В отличие от обычного металла, Metallic glass не имеет кристаллической структуры, - здесь она аморфна, как у стекла.

В некоторых вариантах покрытие из Metallic glass наносится на металлическую подложку. В результате поверхность получается более твердой, чем при использовании обычного металла, она имеет большее сопротивление коррозии. Разработчики намерены добиться изменения цвета исходного материала при обработке, получив ударостойкие iPhone разных цветов.

В более ранних заявках Apple речь шла и о способности материала скрывать мелкие царапины. Также прдполагалось, что на ощупь он будет теплее, чем нержавеющая сталь.

В конце 2016 года сообщалось, что новый iPhone 8 может получить стеклянный корпус.