Apple разработала технологию для "безрамочного" iPhone

Во вторник Apple запатентовала технологию позволяющую скрыть динамики, камеру, а также датчик приближения за экраном iPhone, который может быть представлен уже в конце этого года. Об этом сообщает Аppleinsider.

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Выданный американским бюро патентов и товарных знаков документ подробно описывает технологию установки различных сенсоров в перфорациях на экране устройства. При этом они настолько малы, что незаметны для человеческих глаз.

Этот механизм позволит инженерам спроектировать смартфон или планшет с экраном от края до края.

Предполагается, что некоторые сенсоры, вроде датчиков освещения и приближенности, будут размещены в отверстиях между пикселами. А те элементы, которые никак не спрятать под дисплеем, например кнопку Home или фронтальную камеру, разместят в вырезах в самом экране. Сейчас это возможно только с экранами, выполненными по технологии OLED.

Ранее в СМИ появились несколько прогнозов и предположений по поводу нового iPhone, анонс которого ожидается в 2017 году. Предполагается, что он получит немало уникальных особенностей. В их числе упоминалась и OLED-панель, и виртуальная кнопка Touch ID, и стеклянный корпус, также стало известно о возможной поддержке Dual SIM.