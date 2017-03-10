Маск обещает подарить солнечные батареи штату Австралии, если не обеспечит его жителей энергией за 100 дней
Миллионер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Маск предлагает установить для обслуживания потребителей штата солнечные батареи общей мощностью в 100 МВт·ч.
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Свое предложение Маск сделал в "Твиттере" в беседе с одним из основателей IT-компании Atlassian Майком Кэннон-Бруксом.
По словам Маска, компания Tesla либо решит проблему снабжения штата электричеством за 100 дней, либо подарит эти батареи ему.
Южная Австралия испытывает сложности с энергоснабжением, и в последние месяцы здесь часто отключали электричество, что привело к протестам местных жителей.
Власти Австралии пообещали рассмотреть предложение Маска наравне с проектами других энергетических компаний.
Брукс пообещал Маску в "Твиттере" финансовую и политическую поддержку.