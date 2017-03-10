Маск обещает подарить солнечные батареи штату Австралии, если не обеспечит его жителей энергией за 100 дней

16:09, 10 марта 2017
Наука и IT
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Миллионер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Маск предлагает установить для обслуживания потребителей штата солнечные батареи общей мощностью в 100 МВт·ч.

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Свое предложение Маск сделал в "Твиттере" в беседе с одним из основателей IT-компании Atlassian Майком Кэннон-Бруксом.

По словам Маска, компания Tesla либо решит проблему снабжения штата электричеством за 100 дней, либо подарит эти батареи ему.

Южная Австралия испытывает сложности с энергоснабжением, и в последние месяцы здесь часто отключали электричество, что привело к протестам местных жителей.

Власти Австралии пообещали рассмотреть предложение Маска наравне с проектами других энергетических компаний.

Брукс пообещал Маску в "Твиттере" финансовую и политическую поддержку.

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Теги: #Маск#энергоснабжение