"Это настоящий искусственный интеллект": французские дизайнеры разработали смартфон будущего
Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего - Alo.
Об этом сообщает The Dezeen.
Смартфон обтекаемой формы управляется при помощи голосовых команд, камера оснащена функцией распознавания лиц, кроме того, она может проецировать ролики при помощи 3D-голограмм. «Это настоящий искусственный интеллект», - сказал Оливе.
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Пока что модель существует только в качестве концепта, но в будущем разработчики планируют наладить серийное производство.
Филипп Старк - французский промышленный и интерьерный дизайнер, основатель собственного бюро S+ARK. Сотрудничает с производителями мебели и предметов интерьера Kartell, Baccarat, Magis и другими. Его работы демонстрируются в постоянных коллекциях Музея декоративного искусства в Париже и Музея дизайна в Лондоне.