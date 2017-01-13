В США пользователям iPhone разрешили судиться с Apple из-за App Store
Апелляционный суд в Сан-Франциско разрешил пользователям iPhone судиться с компанией Apple из-за монополизации рынка приложений для мобильных устройств.
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.
Суд признал, что Apple нарушила американское антимонопольное законодательство, позволяя пользователям покупать приложения для iPhone только через интернет-магазин App Store. Компания также запрещала разработчикам продавать приложения для мобильных устройств Apple на других площадках и устанавливала комиссию в 30% для продавцов, что приводит к завышенным ценам.
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«Очевидным решением является убедить Apple позволить людям приобретать приложения там, где они хотят, что откроет рынок и позволит снизить цены», – отмечает юрист Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz Марк Рифкин.
В качестве альтернативы адвокат предлагает выплатить клиентам компенсацию за высокие цены.
Судебное разбирательство по вопросу монополизации Apple на рынке мобильных приложений продолжается с 2012 года. Компания утверждает, что «не продает приложения, а лишь предоставляет разработчикам место продажи своих продуктов». Суд низшей инстанции ранее занял в этом споре сторону Apple.