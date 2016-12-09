В Японии к 100-летию со дня смерти известного писателя создали его двойника-робота (видео)
В Японии "реинкарнировали" классика Нацумэ Сосэки.
Как сообщает Zn.ua, робот был создан к 100-летию со дня смерти писателя.
Над ним трудилась группа ученых из университета Нисегакуся, который можно назвать альма-матер писателя, и группа Хироси Исигуро, ведущего японского создателя человекоподобных роботов из университета Осака.
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Для того, чтобы робот был максимально похож на писателя, использовались его фотографии, данные о его росте и весе, и даже маска его внука.
"Друзья, давно мы не виделись! Около 100 лет прошло, наверное", заявил робот на презентации.
Как сообщал УНИАН, в октябре японская корпорация Toyota Motor представила робота Kirobo Mini, способного поддерживать диалог с человеком и реагировать на эмоции.