В Японии создали робота-ребенка для общения с одинокими людьми (фото)

Маленький робот говорит высоким голосом, способен распознавать эмоции, но не способен распознавать лица, передает Русская служба Би-би-си.

По уровню своего развития Kirobo Mini должен напоминать пятилетнего ребенка. Он немного покачивается, имитируя движения сидящего ребенка, у которого еще не до конца развиты навыки координации.

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По мнению одно из создателей Kirobo Mini, дизайнера Фуминори Катаока, подобные функции должны способствовать появлению эмоциональной привязанности к роботу.

Своим изобретением Toyota пытается смягчить последствия негативных демографических тенденций в Японии, которая лидирует по показателям старения населения среди развитых стран. Кроме того, многие японские женщины отказывают заводить детей.

Компания планирует начать продажу роботов со следующего года; стоимость Kirobo Mini составит 39,8 тыс. иен (примерно $392). Toyota не планирует экспортировать робота в другие страны.

Как заявляют в компании, создание Kirobo Mini стало важным шагом на пути к изобретению более продвинутых роботов, способных распознавать и реагировать на человеческие эмоции.